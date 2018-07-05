Genç güreşçi Hamza Alaca Dünya Şampiyonu

60 kiloda ülkemizi temsil eden Kahramanmaraş Belediyesinin sporcusu Hamza Alaca ilk turdan itibaren rakiplerine minderi adeta dar etti. Son olarak finalde Yunanistan’dan Georgios Koumioumtsidis’le karşılaşan Hamza muhteşem bir oyun sonunda rakibini 2:30’ dakikada 10-0 sayı tuşu ile yenerek Dünya şampiyonu oldu.

5 YIL SONRA SERBESTTE YENİ DÜNYA ŞAMPİYONU

Bu sonuçla Türkiye 5 yıl aradan sonra Yıldızlar Dünya şampiyonasında Serbest Stilde ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

Türkiye Serbest Stilde en son Altın madalyasını 2013 yılında Selim Kozan’la kazanmıştı.

92 kiloda Bir diğer altın madalya umudumuz Ömer Ağtaş ise finalde Asya şampiyonu İran’lı güreşçi Alireza Abdollahi‘ye şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı ve tarihi bir başarıyı kıl payı kaçırmış oldu.

Şampiyonada ayrıca Ahmet Yücel’de bronz madalya kazandı. Böylelikle Serbest güreş takımımız 1 altın 1 gümüş 1 bronz toplam 3 madalya kazanmış oldu.