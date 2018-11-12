Genç güreşçi Osman Yıldırım Dünya Şampiyonası'nda finalde

Şenol Güneş: Genk bu sezon karşılaştığımız en iyi takım

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Valbuena, gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalabilir. 10 maç daha oynarsa Fransız futbolcunun kontratı 1 yıl daha uzayacak.

Bayern Münih, Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Borussia Dortmund maçı sonrası Fransız muhabir Patrick Guillou ile kavga ettiğini doğruladı.

Atiker Konyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı. Taraftarlar ise Aykut Kocaman'ın gelmesi için sosyal medyada kampanya başlattı.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın organize ettiği protesto yürüşüyü bu akşam gerçekleştirildi.

Alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve Başakşehir maçının devre arasında yemek yiyen Tolgay, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldı.

Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

1 Temsilcilerimizin gruplarında son durum Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, gruplarında ilk 4 maçlarını tamamladı. 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler en şanslı takım konumunda.

2 A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı A Milli takımımızın, İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Lucescu F.Bahçe ve Beşiktaş'tan 1'er, G.Saray'dan ise 2 oyuncu davet etti.

3 Galatasaray Almanya deplasmanından puan çıkaramadı Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü ve kritik maçında Schalke 04'ye 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Schalke 8 puan yükselirken, tesilcimiz 4 puanda kaldı.

4 Hasan Şaş'ın istifasını Terim önledi Derbi sonrası çıkan kavgada başrol oynayan Hasan Şaş istifasını sundu ancak Fatih Terim kabul etmedi.

5 Terim'den Ali Koç'a: Bana centilmenlikten bahsediyor Galatasaray teknik direktörü, olaylı derbi maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali koç'un kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

6 F.Bahçe yönetimi Ersun Yanal'la görüştü Ersun Yanal'la ilk teması kuran F.Bahçe yönetimi, tecrübeli teknik adamdan takımla ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Yanal raporunu milli maç arasında yönetime sunacak.

7 Beşiktaş, Belçika'da galibiyeti kaçırdı Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Genk'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlıların puanı 4'e yükseldi.

8 G.Saray ve F.Bahçe'de birçok isim PFDK'ya sevk edildi Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu. Listede sarı-kırmızılılardan 12, sarı-lacivertlilerden ise 4 isim var.

9 Enes Kanter'in yere serildiği an NBA'de New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, Atlanta Hawks maçında rakibinin müdahalesiyle takla atarak yere yapıştı.