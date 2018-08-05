İtalya’nın Başkenti Roma’da devam eden Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası’nda 79kg’da Ramazan Sarı, Bulgar Bekir Ahmet Dzanan, Ukraynalı Bataev ve Ermeni Arman Avagyan’ı yenerek geldiği finalde Moldovalı Adrian Grosul’u (7-4) yenerek altın madalya kazandı.

Genç güreşçi Ramazan Sarı Avrupa Şampiyonu

FEYZULLAH AKTÜRK İKİNCİ OLDU

97kg’da Feyzullah Aktürk ise Azerbaycanlı Alimagamed Alikhmaev ve Rus Alen Khubulov’u yenerek çıktığı finalde Avrupa şampiyonu Gürcü rakibi Zuriko Urtasvili’ye yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda milliler şimdiye kadar 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmış oldu.

DİĞER MAÇLAR

Ramazan Sarı'nın altın madalyasının yanında 86 kg'da Arif Özen Ermeni rakibi Mher Markosyan'ı (6-0) Azerbaycanlı İslam İlyasov'u (10-0) sayı tuşuyla yenerek geldiği yarı finalde Gürcü rakibi Demur Megenieshvili'yi de (7-6) yenerek finale yükseldi. Türk güreşçi finalde Macaristan'dan Patrick Szurovszki ile karşılaşacak



92 kg Erhan Yaylacı yarı finalde Rus rakibi Azamat Zakuev' mağlup oldu. Erhan bu sonuçla Bronz Madalya için repesajdan gelecek Samuel Pataki - George maçının galibiyle karşılaşacak



125 kg'da Oktay Güngör de yarı finalde Ukraynalı rakibi Yuri İdzniskyi'ye ilk devresi (6-6) biten maçta son anlarda verdiği puanlarla (14-10) yenildi



Oktay, repesajdan gelecek Moldovalı Samhan Jabraliov ve Arnavut Paris Arepi maçının galibiyle bronz madalya mücadelesi verecek.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Avrupa şampiyonu Ramazan Sarı, yaptığı açıklamada, milli takıma ilk kez girdiğini belirterek, "Çok şükür, elhamdülillah çocukluğumdan beri hayalim olan Avrupa Şampiyonası'na ilk kez geldim. Çok şükür bütün rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.



Gümüş madalya kazanan Feyzullah Aktürk de Dünya Şampiyonası için en iyi şekilde hazırlanacağını dile getirerek, "İçimde bir burukluk var, finale çıkıp İstiklal Marşı'nı okutamadım. İnşallah bu burukluğu Dünya Şampiyonası'nda telafi etmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.