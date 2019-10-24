Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'in ev sahipliği yaptığı organizasyona altıncı gün müsabakalarıyla devam edildi.

Genç halterci Dilara Narin Avrupa şampiyonu

Genç halterci Dilara Narin Avrupa şampiyonu

SİLKME, KOPARMA VE TOPLAMDA ALTIN MADALYA

Dilara Narin, koparmada 94 kiloda altın, silkmede 130 kiloda altın ve toplamda 224 kiloda altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

DÜNYA REKORUNU GELİŞTİRDİ

Milli sporcu, ayrıca silkmede elinde bulundurduğu yıldızlar dünya rekorunu da geliştimeyi başardı.

"İSTİKLAL MARŞI'NI DİNLETTİM, ÇOK MUTLUYUM"

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Dilara Narin, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Romanya'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı dinlettiğim için çok mutluyum. Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN 34 MADALYASI VAR

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 6. günün ardından Türk Milli Takımı, 14 altın, 8 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 34'e çıkardı.