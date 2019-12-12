İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz, toplamda 299 kilogram kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve şampiyonluğa ulaştı.

Genç halterci Hakan Şükrü Kurnaz Avrupa Şampiyonu

AVRUPA'DA MADALYA YAĞMURU SÜRÜYOR

Yarışmanın üçüncü gününde de Bayanlar U17 kategorisi 40 kiloda ülkemizi temsil eden Cansu Bektaş koparmada altın, silkmede altın, toplamda ise Avrupa şampiyonu olmuştu.

ERKEKLERDE 2 ALTIN DAHA

Yarışmanın ikinci gününde Erkekler u15 kategorisi 55 kiloda ülkemizi temsil eden Serkan Turan koparmada altın, silkmede altın, toplamda ise Avrupa şampiyonu olmuştu.

Erkekler U17 kategorisi 61 kiloda ülkemizi temsil eden Yusuf Fehmi Genç de koparmada bronz, silkmede altın, toplamda ise Avrupa şampiyonu olurken, kürsünün en üst basamağına çıkarak İsrail’in Eilat şehrinde İstiklal Marşı’nı coşkuyla okuttu.