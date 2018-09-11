Genç judocular tatamiye çıkacak

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonaya 43 ülkeden 415 sporcu katılacak.
Şampiyonada Türkiye'yi 9'u erkek 15 milli judocu temsil edecek. Ay-yıldızlı judocular, hazırlıklarını İstanbul ve Ankara'da yaptıkları kamp çalışmalarıyla tamamladı.
Milliler, bu gece kara yoluyla Bulgaristan'a hareket edecek. Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek milli sporcular ve müsabaka günleri şöyle:
13 Eylül Perşembe
Kızlar: Gamze Sayma (44 kilo), Tuğçe Beder (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo)
Erkekler: Oğuzhan Özışık (55 kilo), Mihraç Akkuş, Samet Kumtaş (60 kilo)
14 Eylül Cuma
Kızlar: Buket Mercan (57 kilo), Semanur Erdoğan (70 kilo)
Erkekler: Bilal Çiloğlu, Halil Çimen (73 kilo), Muhammet Mustafa Koç (81 kilo)
15 Eylül Cumartesi
Kızlar: Kübranur Esir (+78 kilo)
Erkekler: Mert Şişmanlar (90 kilo), Furkan Güner, Emrullah Uçar (+100 kilo)
16 Eylül Pazar
Karma takım müsabakaları