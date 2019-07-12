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Genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti

Arjantinli kaleci Ramon Ismael Coronel, bir maçta penaltı atışını göğsüyle kurtardı. Ancak 17 yaşındaki kaleci kalp krizinden öldü.

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Genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti

Coronel, Arjantin’de yerel bir ligde oynanan maç sırasında göğsüyle penaltı kurtardı.

Ancak daha sonra kurtardığı penaltının sevincini yaşarken bir anda yere yığıldı.

Hahada ambulans bulunmaması nedeniyle bir kamyonetin arkasında hastaneye götürülen genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Clup Union de Golondrina forması giyen Piki takma isimli kalecinin kalp krizi geçirmesinin nedeninin göğsüyle çıkardığı penaltı olabileceği tahmin ediliyor.

Sahada ambulans olmaması nedeniyle kurtarılamayan genç kalecinin babası Eduardo Coronel, Arjantin’i yasa boğan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada bir ambulans olmaması skandal. Oğlum kurtarılabilirdi" dedi.

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