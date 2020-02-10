Genç Kumbulla, Avrupa devlerinin radarına girdi

İtalya'da bu sezon gösterdiği sürpriz performansla adından söz ettiren Arnavut futbolcu Marash Kumbulla'nın peşinde, dev kulüplerin olduğu öne sürüldü.

2000 doğumlu ve defansın ortasında görev yapan Kumbulla'nın; 90 dakika forma giydiği, Juventus'u mağlup ettikleri karşılaşmada Manchester United, Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un gözlemcileri tarafından izlendiği ortaya çıktı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURODAN AZ OLMAYACAK

20 yaşına rağmen gösterdiği soğukkanlı oyun sebebiyle dikkatleri üzerine çeken Kumbulla için belirlenen bonservis bedelinin, 20 milyon eurodan aşağı olmayacağı belirtiliyor.

Marash Kumbulla, Hellas Verona'da Türk asıllı futbolcu Koray Günter ile savunmanın ortasında sürekli görev yapıyor.

Bu sezon 17 maça ilk 11'de başladı ve 1 de gol atma başarısı gösterdi. Arnavut oyuncu Juventus maçında da gol kaydetmiş, ancak ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilmişti.