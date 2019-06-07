Genç milli güreşçi Kadriye Aksoy Avrupa ikincisi

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda Belarus, Polonya ve Almanya'dan rakiplerini yenerek finale yükselen Kadriye Aksoy, finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'e mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Türkiye adına 50 kiloda mücadele eden Zehra Demirhan ise repesajda Slovak Erica Zsidekova'yı sayı tuşuyla 10-0 yendi. Zehra, bronz madalya maçında Ukraynalı Maria Vynnyk'a mağlup olarak Avrupa beşinciliğiyle yetindi.

Kadınlar 53 kiloda yarı finalde İsveç'li Emma Denise Malmgren'i 7-2 yenerek finale yükselen Zeynep Yetgil, finalde Rus Maria Tiumerekova ile karşılaşacak.