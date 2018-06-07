Genç Milli güreşçi Kerem Kamal Avrupa Şampiyonu

İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı ve 10 Haziran'da sona erecek organizasyonun üçüncü gününde erkekler grekoromen stilde sporcular 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda mindere çıktı.



Güreşçilerimizden Kerem Kamal, 60 kilo finalinde Rus rakibi Artur Petrosian'ı 6-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

CENGİZ ARSLAN GÜMÜŞ, BURHAN AKBUDAK BRONZ

72 kilo finalinde ise bir diğer milli güreşçi Cengiz Arslan, Gürcistan'dan Ramaz Zoidze ile karşılaştı. Rakibine 3-2 yenilen Cengiz, gümüş madalyada kaldı.



82 kiloda mücadele eden Burhan Akbudak, bronz madalya maçında Hırvatistan'dan Filip Sacic ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-3 mağlup eden Burhan, bronz madalyaya ulaştı.



Milli sporcu Süleyman Erbay, 97 kiloda Macaristan'dan Zsolt Toeroek ile bronz madalya müsabakasına çıktı. Süleyman, 4-0 öne geçtiği karşılaşmada Macar güreşçiyi 9-2 yendi ve bronz madalya elde etti.

ÜÇÜNCÜ GÜN MÜSABAKALARI BİTTİ

Şampiyonada üçüncü gün maçları tamamlandı.



Türk güreşçiler, üçüncü günde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Başarılı olan sporcular gerçekleştirilen törenlerle madalyalarını aldı.



23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın yapılacak müsabakalarla sürecek. Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlarda sabah 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda eleme müsabakaları yapılacak. Kadın güreşçiler 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda ise repesaj mücadelelerine çıkacak.



Kadınlarda akşam saatlerinde ise 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda yarı final; 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda final mücadeleleri yapılacak.