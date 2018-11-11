Genç tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli Avrupa Şampiyonu

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Galatasaray 3 maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Cezalı ve sakatların çok olduğu deplasmanda Onyekuru yıldızlaştı, sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazandı.