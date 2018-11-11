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Genç tekvandoculardan Avrupa'da 2 madalya

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan ile artı 73 kiloda Esra Akbulak, bronz madalya kazandı.

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Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, son günde 2 bronz madalya kazandı.

Başkent Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ayrıca artı 73 kilo sporcusu Esra Akbulak, şampiyonayı bronz madalyayla tamamlandı.

Şampiyonayı 3 altın, bir gümüş ve 10 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda ikinci oldu. Erkekler kategorisinde Avrupa ikinciliğini elde eden milli takım, kadınlarda ise dördüncü sırada yer aldı.

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