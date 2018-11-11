Genç tekvandoculardan Avrupa'da 2 madalya

Uğur Özcan: Söz verdik ama olmadı

1 Libertadores Kupası finalinde avantaj River Plate'te İlk maçta konuk olduğu Boca Juniors ile 2-2 berabere kalan River Plate, sahasında oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.

2 Şenol Güneş: Devre arasına kadar iyi sonuçlar alırız Son 8 resmi maçında sadece 1 kez kazanabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş şampiyonluk yarışının içinde olduklarını söyledi.

3 Beşiktaş taraftarından Fikret Orman'a tepki Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor maçında "Fikret Orman paralar nerede?", "Yönetim bu takım senin eserin" şeklinde tezahüratlar yaparak yönetime tepki gösterdi.

4 Beşiktaş'ta Oğzuhan Özyakup ıslıklandı Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaştığı mücadelede siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken ıslıklandı.

5 Semih Özsoy'dan Terim'e: Sözlerimizin arkasındayız Fenerbahçe başkanvekili Semih Özsoy, yaptığı açıklamada Fatih Terim'e göndermede bulundu ve "Kabadayılık yapanların kabadayılık yapmasının bir ayıbı yok da, kabadayı demenin mi bir ayıbı var?" dedi.

6 Beşiktaş evinde Sivasspor'a kaybetti Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, zirvedeki rakiplerinin 3 puan aldığı haftayı puan alamadan kapattı.

7 Fenerbahçe 6 maç sonra kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 2 kez maç kazandı.

8 Süper Lig'in golcüsü Mbaye Diagne Kaşımpaşa formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan Mbaye Diagne'nin 12 golü bulunuyor. Performansıyla göz dolduran Senegalli golcü, şimdiden 3 büyüklerin transfer listesine girmeyi başardı.

9 Onur Kıvrak'la Burak Yılmaz topun ağzında Karadeniz basını, Trabzonspor yönetiminin Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'la yollarını ayıracağını iddia etti.