Genç yüzücülerden Avrupa'da 1 altın 3 gümüş madalya

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek şampiyonada Muhammed Emin Bay, 1500 metre suüstü monopalet final yarışlarında 12.45.22 dakikalık derecesiyle organizasyondaki ikinci altın madalyasını kazandı.

Onur Berke Kuyumcu, 100 metre tüp final yarışında 34.79 saniyeyle ikinci gelerek gümüş madalya aldı. Tuğcan Kaytar ise 200 metre suüstü monopalet disiplininde 1.25.14 dakikalık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karışık 4x50 metre suüstü monopalet yarışında Onur Berke Kuyumcu, Beril Ülker, Ela Çeltik ve Yiğit Yılmaz'dan oluşan milli takım da 1.09.69 dakikalık dereceyle Avrupa ikinciliğini elde etti.