İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında, skandal görüntüler yaşandı.

Olay geçtiğimiz hafta sonu, Büyükçekmece Mimarsinan Spor Salonu'nda meydana geldi.

Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B., herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı.

Maçı izleyen veliler antrenöre tepki gösterirken, yaşanan olaylar nedeniyle maç yarıda kaldı.

Genç sporcunun uğradığı şiddet ve maçta yaşanan olaylar, tribünde bulunan bir izleyici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gençler basketbol maçında antrenör, oyuncusuna saldırdı- İZLE

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ, MAÇ TATİL EDİLDİ

Bu sırada tribünde maçı izleyenler, Sortie antrenörüne büyük tepki gösterdi.

Saha içine giren bazı veliler ile antrenör arasında gergin anlar yaşandı. Araya giren görevliler, olayların yatışması için çaba sarfetti.

Bu arada saha kenarından uzaklaştırılan genç sporcu, bir süre sonra tekrar banka oturdu.

ANTRENÖR BİR KEZ DAHA SALDIRDI

Koç Özlem B.'nin, oyuncusuna bir kez daha saldırması üzerine maç, hakem tarafından tatil edildi.

Bu karar üzerine Özlem B., bu kez eline geçirdiği bir çöp kovasını maçın hakemine fırlattı.

Antrenör ve görevliler arasındaki tartışma, bir süre daha devam etti.

Öte yandan Özlem B.'nin, aynı zamanda İstanbul'da bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmeni olduğu da öğrenildi.