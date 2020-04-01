Gençlerbirliği, 100 bin lira bağışladı

1 Onyekuru: Bunun bir parçası olduğum için şanslıyım Henry Onyekuru, Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Onyekuru, unutamayacağı maçın ise deplasmanda kazandıkları Fenerbahçe karşılaşması olduğunu söyledi.

2 UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar ertelendi UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki bildirime kadar ertelendi.

3 Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgını ve yaşanan kritik süreç nedeniyle "Her türlü fedakarlığa hazırım" diyerek maaşını düşüreceğini söyledi.

4 Mourinho'ya göre çalıştığı en iyi 11 oyuncu Portekizli teknik adam Jose Mourinho, hocalık kariyeri boyunca çalıştığı isimlerden en iyi 11'ini açıkladı.

5 Mehmet Ekici'den yönetime: Kalmak istiyorum Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, yönetime takımdan ayrılmak istemediği iletti.

6 Lucescu: Beşiktaş işi haziranda belli olacak İtalyan basınına röportaj veren Mircea Lucescu, Beşiktaş iddialarını yanıtladı. 74 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Koronavirüs sonrası göreceğiz" dedi.

7 Fatih Terim'in sağlık durumu Evinde tedavi altında olan Fatih Terim'in, akciğerlerinde herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, 13 Nisan'da iki tane daha test yaptıracak.

8 Emre Belözoğlu futbolu bırakmaya hazırlanıyor Şampiyonluk ve EURO 2020 hedeflerini gerçekleştiremeyen Emre Belözoğlu'nun, sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceği öğrenildi.

9 Beşiktaş'ta yeni sözleşmeler için üst limit belirlendi Beşiktaş yönetimi, oyuncu maaşlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Siyah-beyazlılar, bundan böyle sözleşmelerde yıllık 1 milyon euronun üstüne çıkmayacak.