Gençlerbirliği, Adana deplamanında kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Adanaspor ve Gençlerbirliği, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Ankara temsilcisi Jailton Parabia'nın golüyle mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasından gol sesi çıkmazken, kırmızı-siyahlıların Brezilyalı forveti Jailson Parabia, 60. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 54'e çıkartarak ligde 2. sırada yer almaya devam etti ve Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.
Ev sahibi Adanaspor ise 30 puanda kalarak 12. sıradaki yerini korudu. Gençlerbirliği, gelecek hafta evinde Boluspor'u ağırlayacak. Adanaspor ise deplasmanda küme düşmeyi garantileyen Karabükspor'a konuk olacak.