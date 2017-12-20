Gençlerbirliği Ahmet Çalık'ı istiyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ın alınmasını istedi.

ÜMİT ÖZAT AHMET ÇALIK'I İSTİYOR

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı. Gündemdeki ilk isim Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmet Çalık. Teknik direktör Ümit Özat'ın oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi.

Başkent ekibi, Ahmet Çalık'ı geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a 2.5 milyon euroya satmıştı. Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi.