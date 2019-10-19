1 Gençlerbirliği Antalya'ya fark attı Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Antalyaspor, 10 kişi kaldıktan sonra adeta dağıldı. Mücadele konuk ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

2 Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir'i evinde ziyaret etti Geçtiğimiz günlerde menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ün evine giden Ahmet Ağaoğlu, genç futbolcunun ailesiyle birlikte yemek yedi.

3 Falcao antrenmanlara başladı Salı günü Real Madrid ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'da Falcao bireysel olarak çalışmalara başladı. Sivasspor maçında oynamayan Lemina ise takımla birlikte idman yaptı.

4 Yönetimi protesto ederken iki gol yiyen takım Paralarını alamadıkları gerekçesiyle ilk 3 dakikada yönetimi protesto ederek yerinden kımıldamayan Veracruzlu futbolcular, ağlarında 2 gol gördü.

5 Babel taraftarlardan özür diledi Sivasspor'a attığı gol sonrası "Çok konuşuyorsunuz" şeklinde bir işaret yapan Babel, "Hedefimdeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" dedi.

6 Belhanda ıslıklandı Galatasaray'da sezona kötü başlayan ve Sivasspor maçında da vasatı aşamayan Belhanda, protesto edildi.

7 Fenerbahçe'den Hadergjonaj atağı Florent Hadergjonaj'ı takip etmek için Kosova-Karadağ maçını izleyen Volkan Demirel, oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi.

8 Max Kruse: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Nuri Şahin ve Mehmet Ekici'yle görüştüğünü söyleyen Max Kruse, Türkiye'deki hedeflerinden bahsetti.

9 Emre Mor: Galatasaray'da oynamak mükemmel Sivasspor maçında 90 dakika forma giyen Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu "Baskı beni motive ediyor" dedi.