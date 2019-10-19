Gençlerbirliği Antalya'ya fark attı

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.
7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden ve yaptığı defansla alkış toplayan Antalya ekibinin bu haftaki görüntüsü futbolseverleri şaşırttı.
İLK YARIDA 5 YEDİ
Maçın henüz 1. dakikasında yediği golle mücadeleye adeta yenik başlayan Antalyaspor, Bahadır Öztürk'ün gördüğü kırmızı kart sonrası iyice dağıldı.
Gençlerbirliği'nin 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunu domine etmesiyle fark gittikçe açıldı.
Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 5-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarıda bir gol daha bulan Ankara temsilcisi karşılaşmayı 6-0 kazandı.