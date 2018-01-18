Gençlerbirliği, Aydın Karabulut'a imzayı attırdı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, devre arası transfer döneminde eski oyuncusunu kadrosuna kattı.

YENİDEN ANLAŞILDI

Kırmızı siyahlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren takımımız geçtiğimiz sezon formamızı giyen Aydın Karabulut ile yeniden anlaştı. Hertha Berlin altyapısında yetişen ve Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş forması giyen Aydın bir çok Süper Lig takımında forma giymiş ve 2015-2016 sezonun devre arasında takımımıza katılmıştı. 2016-2017 sezonunda lig ve kupada 34 maça çıkan Aydın Karabulut, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performansa imza atmıştı. İlk devreyi Antalyaspor'da geçiren Aydın, yeniden takımımıza katıldı ve 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı"