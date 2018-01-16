Gençlerbirliği, Bursaspor maçında saha karıştı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İki ekip arasındaki ilk maç Gençlerbirliği'nin 1-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

GENÇLER TUR ATLATI

Bursaspor mücadeleyi 2-1 kazandı ancak turu geçen taraf skor avantajıyla Gençlerbirliği oldu.

SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın sonlarına doğru ise saha karıştı. Uzatma dakikalarında Gençlerbirliği Yardımcı Antrenörü Gökhan Tokgöz ile Bursasporlu futbolcu Titi sözlü diyaloğa girerken, yaşanan bu gerilim karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi.





KORİDORLARDA DEVAM ETTİ

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat arasında tartışma çıktığı görülürken, tartışmanın sürdüğü sırada tribünlerden de sahaya yabancı maddeler atıldı.

tartışmalarının soyunma odası koridorlarında alevlendiği bildirildi.



