Gençlerbirliği Daum'la görüşüyor

Daha önce ülkemizde iki kez Beşiktaş'ı, iki kez Fenerbahçe'yi, bir kez de Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, 6. defa Türkiye'ye gelebilir.

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alman çalıştırıcıyı getirmeyi planlıyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

65 yaşındaki teknik adamla görüşme halinde olan Ankara ekibinin, anlaşma sağlanması durumunda transferi birkaç gün içerisinde açıklayacağı öğrenildi.

ALTERNATİFLER AYBABA VE BULUT

Kırmızı-siyahlıların, Daum'la anlaşılamaması durumunda ise rotayı Samet Aybaba veya Erol Bulut'a çevireceği belirtildi.