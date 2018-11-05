Ensonhaber.com'a dön

Gençlerbirliği fırtınası devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti ve 10. galibiyetini aldı.

Yorum Yap

Gençlerbirliği fırtınası devam ediyor

Spor Toto 1. Ligi'nin lideri Gençlerbirliği, 11. haftada sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ankara ekibi, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 11. haftada 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek golü, 13. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti. Namağlup bir şekilde 1. Lig'de liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, 11 hafta sonunda 33 puan toplayarak liderliğini sürdürdü.

Son 5 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 14 puanla 9. sırada kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Karabükspor ile karşılaşacak.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM