Gençlerbirliği Florentin Pogba'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ara transfer döneminde son takviyesini savunma oyuncusu Florentin Pogba'yı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Başkent kulübü, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Florentin Pogba'yı renklerine bağladı. Manchester United'da oynayan Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

Kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde daha önce eski oyuncusu Aydın Karabulut'un yanı sıra Bursaspor'dan Deniz Yılmaz ve Ligue 1 ekibi Montpellier'den Beninli oyuncu Stephane Sessegnon'u kadrosuna katmıştı.

TRANSFERİ KAPATTIK

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Florentin Pogba'yı kadrolarına katarak transferi tamamladıklarını söyledi. İyi olan kadrolarını önemli takviyeler yaparak daha da güçlendirdiklerini kaydeden Cavcav, "Stoperimizi de alarak ara transfer dönemini kapattık." ifadesini kullandı.