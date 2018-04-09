Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.
Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Başakşehir'in Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanında zirvedeki yerini tekrar almak için sahaya çıkacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis