Gençlerbirliği-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

İngiliz basını sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İzlandalı Gunnarsson için Beşiktaş'ın devrede olduğunu yazdı.

Yorumculuk yaptığı dönemde Eto'o'nun Türkiye'ye gelmesini eleştiren Sergen Yalçın, şimdilerde hocalığını yaptığı Kamerunlu oyuncudan övgüyle bahsetti.

Göztepe'nin golcü futbolcusu Demba Ba, Beşiktaş maçındaki performansını eleştirenlere cevap verdi. Senegalli golcü, "Direkten dönen topa en çok ben üzüldüm" dedi.

10

Emre Belözoğlu: Küfür çok yanlış bir şey

Emre Belözoğlu, katıldığı bir televizyon programında, "Küfür hayatın her alanında yanlış ama saha içinde bunlar olabilir" şeklinde konuştu.