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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Başakşehir'in Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanında zirvedeki yerini tekrar almak için sahaya çıkacak.

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Gençlerbirliği müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 29. haftasındaki Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Luccas, Palitsevich, Uğur, Khalili, Scekic, Sessegnon, Aydın, Jailton, Skuletic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

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