Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen Gençlerbirliği, karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sıralamada 2 puanla son basamakta bulunan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, 12 gol yerken 6 kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 yenilen Galatasaray ise Süper Lig'de haftaya 7. sırada başladı. Sezonun ilk 6 maçında attığı kadar kalesinde gol gören (6'şar) sarı-kırmızılı takım, 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Ertaç, Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone.