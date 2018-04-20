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Gençlerbirliği-Galatasaray maçının zanlıları yakalandı

Gençlerbirliği ile Galatasaray arasında 9 Nisan'da oynanan maç öncesinde sarı kırmızılı taraftarlara saldırdığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

SPORDA ŞİDDETTEN YARGILANACAKLAR

Ankara Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü, 9 Nisan Pazartesi günü oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması öncesinde Sarı-kırmızılı taraftarlara saldıran Y.G ve E.K'yi gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen iki taraftar, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde yargılanacak.

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