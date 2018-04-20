Gençlerbirliği-Galatasaray maçının zanlıları yakalandı

G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Başsavcılıktan olaylı derbi için açıklama yapıldı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi için yaptığı açıklamada, açılan soruşturmanın örgütsel yapı şüphesiyle genişletileceğini ifade etti.

2 Tite'nin yardımcıları Talisca için geliyor Brezilya Teknik Direktörü Tite, Dünya Kupası için aday kadrosunu şekillendiriyor. Türkiye'ye gelecek olan Tite'nin yardımcıları, Listesine Beşiktaş'ı alırken, F.Bahçe'nin maçını almadı.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derbi yorumu: Kumpas var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylar nedeniyle tatil edilen F.Bahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuştu. Erdoğan, derbiye kumpas kurulduğunu söyledi.

4 Beşiktaş kaptanları Şenol Güneş'i ziyaret etti Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, Şenol Güneş'in evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Güneş sohbet sırasında, "Bu bir milat olmalı" dedi.

5 Şenol Güneş'in ilk sözleri: İçim acıyor F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaralanan ve başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bana değil Türk futboluna yapıldı" dedi.

6 Arsene Wenger sezon sonu Arsenal'den ayrılıyor Arsenal Menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak.

7 Para cezası alan Fatih Terim, Alanya'da sahada PFDK, Fatih Terim'e 13 bin TL para cezası verdi. Terim, Aytemiz Alanyaspor maçında takımın başında olacak.

8 Josef ve Soldado, Beşiktaş'ı suçladı Fenerbahçeli Josef de Souza, Beşiktaş'ın sahasında da aynı olayların kendilerine yapıldığını ifade ederek, siyah-beyazlı oyuncuların soyunma odasına gitmesini eleştirdi.

9 Pepe'nin kırmızı kartı geçerli sayılacak Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili verilen karar Pepe'nin kırmızı kart cezasını değiştirmeyecek.