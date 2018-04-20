Gençlerbirliği-Galatasaray maçının zanlıları yakalandı

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
SPORDA ŞİDDETTEN YARGILANACAKLAR
Ankara Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü, 9 Nisan Pazartesi günü oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması öncesinde Sarı-kırmızılı taraftarlara saldıran Y.G ve E.K'yi gözaltına aldı.
Mahkemeye sevk edilen iki taraftar, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde yargılanacak.