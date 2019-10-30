Gençlerbirliği kupaya erken veda etti

Udinese maçı kafilesine dahil edilen Cengiz Ünder, aylar sonra sahalara geri dönecek. Ünder, A Milli Takımımızın İzlanda karşılaşmasında da kadroda olacak.

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Adem Ljajic'ten 'eski formuma döneceğim' mesajı

Siyah-beyazlıların Sırp oyuncusu Adem Ljajic, "Geçen sezon da durgun başlamıştım ama sonradan açıldım. Kısa sürede herkesin bildiği Ljajic'i izlettireceğim" dedi.