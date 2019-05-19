Gençlerbirliği kupayı İlhan Cavcav'ın mezarına götürdü

Spor Toto 1. Lig'de ilk ikiyi garantileyerek Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, dün oynanan Adana Demirspor maçının ardından kupasını aldı. Kırmızı-siyahlılar kupayla birlikte Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti.

CAVCAV'I ZİYARETE GİTTİLER

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki törene, Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav, oğulları Murat Cavcav, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği Spor Kulübü eski Başkanı Hasan Şengel, Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcuları ve taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav sezon boyunca herkesten farklı duygular yaşadığını belirterek, "Acısıyla tatlısıyla uzun bir sezon yaşadık. Herkes başka ben başka yaşadım bu dönemi. Kolay olmadı ama takım halinde birlik ve beraberlik içerisinde tekrar layık olduğumuz Süper Lig'e çıkmayı Allah bize nasip etti. Bu konuda emeği geçen tüm oyuncu grubuma, teknik heyetime, teknik direktörüme, yardımcılarına tüm çalışanlarıma, yönetici arkadaşlarıma, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, tüm camiamıza ve burada bizimle birlikte ellerini gökyüzüne açıp dua eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. İnşallah önümüzdeki sezon iyi bir takım kuracağız, bunun hazırlıklarına başladık. Aynı yerlere düşmek istemiyoruz, en büyük arzumuz bu. Bir de tabi ki babam kupayı buraya huzuruna getirmek için söz vermiştim. Kupayı buraya getirdiğim için huzur içindeyim. Ayrıca bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkemizin bayramını da kutluyorum" ifadelerini kullandı.