Gençlerbirliği Sefa Yılmaz ile anlaştı

1 Yayıncı kuruluşla kulüpler arasındaki kriz devam ediyor Süper Lig ekipleriyle beIN Medya arasındaki yayın krizi henüz çözülemedi. Dolar kuru üzerinde anlaşamayan taraflar bir kez daha görüşecek.

2 Vedat için G.Saray ile F.Bahçe'nin son teklifleri Transferin gözde ismi Vedat Muriç için Galatasaray 23 milyon lira, Fenerbahçe ise 25 milyon lira teklif etti. Rizespor iki kulübü de reddetti.

3 Fenerbahçe, Brezilyalı Gustavo'nun peşinde Fenerbahçe, Marsilya'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'yu transfer etmek için harekete geçti.

4 İstanbul ekipleri Mert Çetin için devrede Son yıllarda transferde sık sık karşı karşıya gelen ezeli rakipler, bu kez Gençlerbirliği'nden Mert Çetin'i almak için yarışıyor.

5 Beşiktaş, erkek voleybol takımını kapattı Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Beşiktaş, BJK TV'den sonra erkek voleybol takımını da kapatma kararı aldı.

6 Florijana Ismaili'nin cesedi, Como Golü'nde bulundu İsviçreli kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi, İtalya'nın Como Gölü'nde kaybolmasından günler sonlar bulundu.

7 Ozan Kabak: Oynamak istediğim için Schalke'yi seçtim Stuttgart'tan Schalke'ye transfer olarak herkesi şaşırtan Ozan Kabak, oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için bu tercihi yaptığını açıkladı.

8 Sinan Gümüş, Genoa'ya transfer oldu Galatasaray, taraftara Suriyeli diyen Sinan Gümüş'ün sözleşmesini uzatmadı. 25 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın Genoa ekibiyle anlaştı.

9 Şener: İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.