Gençlerbirliği soyunma odasını dağınık bıraktı

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor'u saf dışı bıraktı.
MAÇ SONU TARTIŞMALAR YAŞANDI
Turun ikinci maçında Ankara ekibi, Bursaspor deplasmanında gitti. Mücadelenin sonlarına doğru saha içerisinde tartışmalar çıktı.
Bitiş düdüğünün ardıdan daha da alevlenen tartışmalar, soyunma odası koridorlarına taşındı.
SOYUNMA ODASINI PİS BIRAKTILAR
Bu olaylar yaşandıktan sonra Ümit Özat'ın çalıştırıdığı Gençlerbirliği'nin soyunma odası görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.
Başkent ekibinin oldukça dağınık bıraktığı soyunma odasındaki sigara izmaritleri dikkatlerden kaçmadı.