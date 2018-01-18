Gençlerbirliği soyunma odasını dağınık bıraktı

20 Ocak'ta seçime gidecek olan Galatasaray'da başkan adayı Mustafa Özcan, seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi yapacak.

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Avrupa'da en fazla borcu olan 20 kulüp

UEFA, 2016 yılı verilerine göre Türkiye'nin Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek üçüncü ülke olduğunu ve ilk 20'de üç Türk takımının yer aldığını duyurdu.