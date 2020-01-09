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Gençlerbirliği, transfer hedefi Joe Hart

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle bu sorunu çözmek istediklerini belirtti.

| Haber Merkezi
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İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliğinde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor.

Başkent ekibi, kaleci transferi kapsamında İngiltere'nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü gündeme geldi.

Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Murat Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz, kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek" dedi.

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