Gençlerbirliği'nde sakatlıklar can sıkıyor

1 Serkan Kırıntılı yine Fenerbahçe maçında yok Konyaspor'da Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçın 88. dakikasında kırmızı kart gördü ve haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

2 Anderlecht'in Karius ilgisine taraftarlardan yoğun tepki Beşiktaş'ta Loris Karius'un adı kısa süre önce Anderlecht ile anılmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Belçikalı taraftarlar, Alman kaleci için "Bedava gelse istemiyoruz" dedi.

3 Fatih Terim'den Sivas maçı öncesi şampiyonluk konuşması Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, Sivasspor maçı öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada, "Şimdilik Beşiktaş maçını unutun, Sivas'ı yenelim diğer bütün maçları da kazanabiliriz" dedi.

4 Leicester City, Çağlar'a yeni sözleşme önerecek Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakıyor.

5 Eski yıldız futbolcu Ronaldinho, Paraguay'da tutuklandı Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho tutuklandı.

6 FIFA'dan futbolda devrim niteliğiden yeni kurallar Alman Bild gazetesinin haberine göre FIFA, futbolda taç atışının ayakla kullanılması, zaman cezası, zamanın durdurulması ve sınırsız oyuncu değişikliği hakkıyla ilgili yeni kurallar test edecek.

7 Galatasaray'dan iki maça dev prim Galatasaray yönetimi, kritik 2 maçtan 6 puan çıkarılması durumunda takıma 5 milyon lira prim dağıtılmasına karar verdi.

8 Galatasaray'da Onyekuru harekatı başladı Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi için start verildi. Sarı-kırmızılı ekip, takımda kalmak isteyen Nijeryalı için Monaco ile görüşmelere başladı. Oyuncunun kiralanması ise bir diğer seçenek.

9 Adem Ljajic'ten göndermeli gol sevinci Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu giren Adem Ljajic golünü attıktan sonra taraftarlara dönerek protestosunu yaptı.