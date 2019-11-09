Gençlerbirliği'nden Atatürk imzalı forma

Süper Lig'in 11. haftasında bugün Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı kaşıya geldi.

Mücadeleye ev sahibi takım Gençlerbirliği, göğsünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası olan formayla çıktı.

10 KASIM'A ÖZEL FORMA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yarın (10 Kasım) vefatının 81. yılında yurdun dört bir yanında anılacak. Başkent ekibi de bu vesileyle Kayserispor'a karşı bu anlamlı formayla mücadele etti.

Gençlerbirliği'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

KONYASPOR'DAN DA 10 KASIM TEMALI ÖZEL FORMA

Öte yandan bir diğer Süper Lig ekibi Konyaspor da 10 Kasım temalı formayla Sivasspor karşılaşmasına çıkacak.