Gençlerbirliği'ni yenen Trabzonspor, maç eksiğiyle lider

11. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta savunmanın karşıladığı top Sessegnon'un önünde kaldı. Sessegnon'un ceza yayının hemen gerisinden yaptığı etkili vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

24. dakika Gençlerbirliği, Nadir Çiftçi ile mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen Gençlerbirliği atağında sağdan ceza sahasına giren Candeias'ın pasında Nadir, topu boş kaleye gönderemedi.

44. dakikada Sosa'nın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Guilherme, sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru ortasını yaptı. Norveçli golcü futbolcu Sörloth'un kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.



54. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Ndiaye'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.



69. dakikada bu kez Nwakaeme ceza sahası dışından şansını denedi. Nijeryalı futbolcunun etkili şutunda Nordfeldt soluna gelen topu güçlükle çıkardı.

TRABZONSPOR, MAÇ EKİSİĞİYLE LİDER

Bu sezon ligde ilk kez üst üste 5 maç kazanan ve bir maç eksiğiyle puanını 41 yapan Trabzonspor, devam eden 21. haftada liderliğe yükseldi. Haftaya lider giren aynı puandaki Demir Grup Sivasspor, 21. hafta maçını yarın oynayacak.

Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Ramos, Toure (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 87 Seuntjens), Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Sessegnon (Dk. 87 Sio), Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Dk. 85 Doğan Erdoğan), Guilherme (Dk. 67 Abdulkadir Parmak), Ndiaye (Dk. 90+6 Hosseini), Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 79 Sosa (Penaltıdan), Dk. 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Ndiaye (Trabzonspor), Dk. 39 Nadir Çiftçi, Dk. 42 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+2 Yasin Pehlivan, Dk. 77 Erdem Özgenç, Dk. 77 Ahmet Oğuz (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Toure, Dk. 90+2 Baiano, Dk. 90+5 Ramos (Gençlerbirliği)