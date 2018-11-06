Sivasspor'un gündemindeki hocalar

Süper Lig'in 11 haftasında yalnızca 11 puan toplayabilen ve puan cetvelinde 14. sırada yer alan Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna görevinden ayrıldı.
Tamer Tuna'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da gündemdeki isimler belli oldu.
ÜMİT ÖZAT VE KEMAL ÖZDEŞ'E TEKLİF GÖTÜRÜLECEK
Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin iki isim üzerinde durdukları ve Kemal Özdeş ile Ümit Özat'a teklif götürecekleri öğrenildi.
Hafta sonunda Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Kırmızı-Beyazlı ekip, bir an önce teknik direktörünü belirlemek istiyor.
SON OLARAK G.BİRLİĞİ'Nİ ÇALIŞTIRDI
Listesinde iki isim olan Sivasspor'un önceliğinin Ümit Özat olduğu öğrenildi. 42 yaşındaki teknik direktör son olarak Süper Lig'de yer alan Gençlerbilriği'ni çalıştırmıştı. Özat yönetimindeki Başkent ekibi, ligde yalnızca 30 puan toplayabilmiş ve küme düşmekten kurtulamamıştı.