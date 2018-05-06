Gençlerbirliği'nin işi mucizelere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
Antalyaspor'a ligde kalma yolunda kritik galibiyeti getiren golü 77. dakikada Souleymane Doukara kaydetti. Güney ekibine devre arasında Osmanlıspor'dan transfer olan Doukara; 12 lig maçında 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor, bu sonuçla puanını 38'e yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
GENÇLER 5 PUAN GERİDE
Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ise sahasında aldığı bu yenilgiyle 30 puanda kaldı. 17. sıradaki Başkent ekibiyle 15. sıradaki Atiker Konyaspor arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.
Gençlerbirliği, efsane başkan İlhan Cavcav hayatını kaybettikten sonra düşüşe geçti. Öte yandan Başkent ekibi ligden düşerse, İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon küme düşmüş olacak.