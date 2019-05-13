Gençlerbirliği'nin Süper Lig hasreti kısa sürdü

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda 29 yıl kesintisiz mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Gençlerbirliği'nin hasreti kısa sürdü.

Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda Gaziantep Gazişehir'i 2-0 yenerek puanını 70'e çıkardı ve bir yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e döndü.

İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen oğlu Murat Cavcav, Spor Toto 1. Lig'de sezona teknik direktör Erkan Sözeri ile hazırlandı. Sözeri yönetiminde ilk 8 hafta oynadığı bütün maçları kazanan başkent ekibi, 3. haftada oturduğu liderlik koltuğunu 19. haftaya kadar bırakmadı. Ligde sezonun ilk yarısını zirve mücadelesi verdiği Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in 10 puan önünde tamamlayan kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya ise 4 maçlık mağlubiyet serisiyle girdi.

Gençlerbirliği, lider başladığı ikinci devrenin ilk 4 maçında sırasıyla Hatayspor, Altınordu, Eskişehirspor ve Osmanlıspor'a yenildi. Puan hanesinde yazan "41" rakamını 4 hafta değiştiremeyen başkent ekibi, 16 maç elinde bulundurduğu liderliği de 19. haftada Abalı Denizlispor'a kaptırdı. Ligde 21. hafta sonunda, ilk devre 5 puan fark attığı Denizlispor'un 5 puan gerisine düşen ve aynı puana sahip Osmanlıspor'un ardından averajla üçüncülüğe kadar gerileyen başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, Tetiş Yapı Elazığspor'u 22. haftada mağlup ederek yeniden kazanmaya başladı.

SÖZERİ GİTTİ ÜZÜLMEZ GELDİ

Gençlerbirliği yönetimi, kırmızı-siyahlı takımın yeniden kazanmaya başlamasına karşın, "iyi onamadığı" gerekçesiyle teknik direktör Erkan Sözeri ile 24. haftanın ardından yollarını ayırdı. Abalı Denizlispor'un 2 puan gerisinde ikinci sıradayken Sözeri ile devam etmeme kararı alan kırmızı-siyahlılar, Afjet Afyonspor beraberliğinin ardından sezona başladığı hocasını göndererek, daha önce de Gençlerbirliği'ni çalıştıran İbrahim Üzülmez'i göreve getirdi.

Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez'in göreve başlamasının ardından 6 hafta yenilgi yüzü görmedi. Üzülmez yönetiminde çıktığı ilk maçta Altay'ı, sonra da Adanaspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlı takım, 27. haftada Boluspor ile berabere kaldı. Başkent ekibi, sezonun 28. haftasında Giresunspor'u, 29. haftasında da Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yenerek puanını 61'e yükseltti.

10 HAFTA SONRA YENİDEN LİDER

Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor'a sezonun 19. haftasında kaptırdığı liderlik koltuğunu 10 hafta sonra geri aldı. Denizli temsilcisinin 29. haftada Boluspor ile berabere kalmasıyla rakibinin 2 puan önüne geçen kırmızı-siyahlılar, liderlik koltuğuna yeniden oturdu. İstanbulspor'u 30. haftada mağlup ederek bu sezon 11'inci kez 1-0 kazanan başkent ekibi, 31. haftada da deplasmanda Kardemir Karabükspor'u yendi.

Üzülmez yönetiminde ilk yenilgisini 32. haftada takipçisi Abalı Denizlispor'dan alan kırmızı-siyahlı ekip, 33. haftada oynayacağı Gazişehir Gaziantep karşısına 1 puan farkla lider çıktı. Gaziantep temsilcisini deplasmanda 2-0 yenerek Spor Toto Süper Lig biletini alan Gençlerbirliği, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgilik performansıyla Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitime 1 hafta kala hedefine ulaştı.

İlhan Cavcav'dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen oğlu Murat Cavcav, yaklaşık 2.5 yıllık süre içinde babasının isminin verildiği sezonda küme düşme üzüntüsü ve bir yıl geçmeden 29 yıl kesintisiz mücadele edilen Spor Toto Süper Lig'e geri dönme sevinci yaşadı. Başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig macerasını, düştüğü sezon teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın başında olduğu Adana Demirspor'la Ankara'da oynayacağı maçla tamamlayacak.