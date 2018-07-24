Gençler'de 3 imza birden

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İzlanda forması giyen Kari Arnason ile tecrübeli kaleci Emrullah Şalk ve Erzurumspor ile yollarını ayıran Mert Nobre'yi renklerine bağladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki İzlandalı milli stoper Arnason ile son olarak Konyaspor forması giyen 30 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk ve Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yollarını ayıran Mert Nobre ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı.