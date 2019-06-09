Gençlerden judoda 8 madalya

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular tatamide birer altın ve gümüş ile 6 bronz madalya kazandı.

KADINLAR

Kadınlarda 57 kiloda Dilay Tekin altın, 63 kiloda Nurdan Almalı gümüş alırken 48 kiloda Berika Kaplan, 52 kiloda Eda Karademir ve 57 kiloda Eda Karademir bronz madalya elde etti.

ERKEKLER

Erkeklerde ise 60 kiloda Burak Mecit, 66 kiloda Enes Uysal ve 73 kiloda Niyazi Gökçen üçüncü oldu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.