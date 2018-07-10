Gençlik ve Spor Bakanlığında devir teslim

Kasapoğlu, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, daha önceki bakanları saygıyla yad ederek, "Büyük sorumluluk gerektiren bu şerefli vazifeye bendenizi layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza duydukları güven için şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Eski Bakan Osman Aşkın Bak'ın daima desteğini görecekleri için mutlu ve bahtiyar olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu güvene ve milletimizin emanetine layık olmak için ekip olarak bütün varlığımızla çalışacağız. Çok şanslıyım. Bundan önceki görevim esnasında değerli Bakanım Osman Aşkın Bak Beyefendi'yle son derece verimli bir çalışma imkanı buldum ve onun himayelerinde gençliğimiz için Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde çok güzel eserler inşa ettik. Bu hizmet yarışında yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Değerli Bakanımızın ülkemize hizmet aşkına, heyecanına, gayretine yetişmeye çalışırken, ben de büyük heyecanlar ve sevinçler yaşadım. Bakanlığımızın bütün yöneticileri ve çalışanları da bu heyecanı ve sevinci yaşamışlardır. Bütün Bakanlık teşkilatımız ve spor dünyası gibi ben de bakanımızı çok sevdim, çok seviyorum."

Bakanlığı esnasında öğrenme sürecinin devam edeceğini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın yorulmak bilmeyen tarzını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yansıtan Bakanımızdan yönetim ve idare adına çok şeyler öğrendim. Devir teslim törenleri anlamlı törenlerdir. Bu törenler bize hayatın anlamını hatırlatır. Bir emanetin, sorumluluğun devir teslimidir. Allah'ın izniyle devraldığım bu büyük emanete halel getirmeyeceğim ve bu hizmet yarışında devraldığım bayrağı daha ileri taşıma gayretinde olacağım." diyerek görüşlerini paylaştı.