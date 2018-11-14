Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, sivil toplum kuruluşlarınca “Düşün, Tasarla ve Uygula” sloganı ile hazırlanan 444 projeye, 34.6 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.

34,6 MİLYON LİRALIK DESTEK

Böylelikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bu yıl içinde gençlik projelerine verdiği destek tutarı 51,1 milyon TL’ye ulaştı. Gençlik Projeleri Destek Programı 2018-II Genel Çağrı kapsamında, Bakanlığa sunulan projelere ilişkin değerlendirmeler sonuçlandı ve desteklenecek projeler belirlendi. Buna göre; “Düşün, Tasarla ve Uygula” sloganı ile çıkılan hibe çağrısı kapsamında, sivil toplum kuruluşlarınca sunulan 444 projeye, 34.6 milyon TL destek verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çıktığı proje çağrısına teklif sunan Sivil Toplum Kuruluşları, sonuçları Proje Koordinatörüne iletilen referans numarası ile (http://formlar.gsb.gov.tr/20182_GPDPsonuc/sorgu.aspx) linkinden sorgulayabilecekler.

2018 YILINDA 'GENÇ FİKİRLERE VE GENÇ PROJELERE' REKOR DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı ile 2018 yılında, toplam 1.445 projeye 51,5 milyon TL destek verildi. Böylece; bugüne kadar proje sayısı ve bütçesi açısından bir yıl içinde verilen en yüksek destek verilmesi sağlanmış oldu.

Gençlerimiz için her geçen gün yeni imkân ve yeni fırsatlar sunma çabası doğrultusunda bu yıl iki farklı proje çağrısına çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018-I Özel Çağrı başlığı altında, ilk defa uygulanan bir yöntemle Üniversite - Gençlik Toplulukları ile Lise - Gençlik Gruplarının “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Kültür ve Sanat” ve “Yenilikçi Fikirler” başlıklarında sunduğu projelerden, 1.001 projeye 16.5 milyon TL destek vermiş ve projeler 81 ilde uygulanmaya başlamıştı.

Bu kapsamda, 178 adet “Kitap Kahve”, 68 adet “Kültür ve Sanat”, 48 adet “Mobil Gençlik Merkezi”, 48 adet “Sosyal Uyum”, 35 adet “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, 33 adet “Bağımlılıkla Mücadele”, 28 adet “Yenilikçi Fikir” ve 6 adet “Muhtelif” başlıklı proje, hala Türkiye genelinde uygulanıyor. Bakanlık, Gençlik Projeleri Destek Programı ile 2018 yılına kadar ise 1.896 projeye 173 milyon TL destek sağlamış ve yaklaşık 1,5 milyon genç bu faaliyetlerden yararlanmıştı.