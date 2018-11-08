Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya gelecek.
Genk Arena'daki I Grubu karşılaşması TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.
Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Genk: Vukovic, Mahle, Dewaest, Aidoo, Uronen, Pozuelo, Malinovskiy, Heynen, Paintsil, Ndongala, Samatta.
Beşiktaş: Tolga, Dorukhan, Pepe, Vida, Caner, Necip, Oğuzhan, Medel, Lens, Quaresma, Babel