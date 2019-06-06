Genoa ve Parma Miha Zajc'ın peşinde

Fenerbahçe'nin sezon başında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc yeniden İtalya'ya dönebilir.

Sarı-lacivertlilerde inişli çıkışlı bir grafik çizen Sloven futbolcuya Parma'nın talip olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Kulübün kapısını çalan İtalyanların ilk teklifi ise 6 milyon euro (38 milyon TL) oldu. Fenerbahçe'nin bu teklifi az bulduğu ve 8 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, pazarlıkların kısa sürede olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Ayrıca Zajc'ı Parma dışında Genoa'nın da istediği ifade edildi.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.