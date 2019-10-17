Genoa'da Sinan Gümüş krizi

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı ve yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Sinan Gümüş, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu.
Ancak büyük umutlarla imza attığı Genoa'da, 1 dakika bile forma giyme şansı yakalayamadı.
LİGDE HİÇ OYNAMADI
7 haftası geride kalan Serie A'da 5 puan toplayabilen ve kötü bir başlangıç yapan Genoa'da, Sinan'ın tercih edilmemesi eleştiri konusu oldu.
İtalyan ekibinin taraftarları, teknik direktör Aurelio Andreazzoli'nin oyuncu tercihlerini eleştirirken 25 yaşındaki Sinan'ı hiç denememesine de isyan etti.
Genoa cephesi, Aurelio Andreazzoli'nin 36 yaşındaki Pandev'den vazgeçip, artık Sinan'a şans vermesi gerektiği görüşünde.
Goran Pandev, ligde çıktığı 6 maçta gol ya da asist katkısı yapamadı.