1 Mesut Özil: Sözleşmem bitene kadar Arsenal'deyim Mesut Özil, hakkında çıkan transfer dedikodularına yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Tecrübeli oyuncu, "En az 2021'e kadar Arsenal'deyim" dedi.

2 Genoa'da Sinan Gümüş krizi Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erdikten sonra Genoa'ya imza atan Sinan Gümüş, henüz süre alamadı.

3 Galatasaray'ın konuğu Sivasspor Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Falcao, Luyindama, Lemina ve Mariano forma giyemeyecek.

4 Avusturya'da gündem Veli: Vatandaşlıktan çıkarın Veli Kavlak'ın Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesi, Avusturyalıları rahatsız etti.

5 Stef Galinski orta sahadan kafa golü attı Stefan Galinski, İngiltere alt liglerinde oynanan Fc United- Basford United maçında orta sahadan attığı kafa golüyle izleyenleri şaşırttı.

6 Maxi Lopez: Icardi'yi affettim Maxi Lopez, Wanda'nın kendisini eski takım arkadaşı Icardi'yle aldatması hakkında konuştu. Lopez, "Icardi ile artık hiçbir sorunum yok" dedi.

7 Almanya’da Türk takımlarına karşı asker selamı denetimi A Milli Futbol Takımımızın Fransa maçındaki gol sevinci Almanya'daki bölgesel futbol federasyonlarını da rahatsız etti.

8 UEFA'ya göre asker selamı sadece Türk futbolculara yasak A Milli Futbol Takımımızın Fransa maçındaki gol sevincini asker selamı ile göstermesinin ardından, UEFA'nın soruşturma kararının çifte standart olduğu, geçmiş olaylarla bir kez daha kanıtlandı.

9 Adil Rami'den Türkiye'ye destek Milli Futbol Takımı oyuncularımıza Arnavutluk ve Fransa maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açılmıştı. Millilere Rami'den destek geldi.