Genoa'dan Sinan Gümüş'e bonservisini al ve git teklifi

Galatasaray'dan ayrılarak İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Genoa takımına imza atan Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.
Gurbetçi oyuncu geride kalan 3 haftada teknik direktör Andeazzoli tarafından oynatılmak bir yana maç kadrosuna bile alınmadı.
Genoa'nın Atalanta'nın Skrtel'e yaptığı gibi Sinan'a isterse sözleşmesini tek taraflı feshedebileceği bilgisini verdiği ama kabul görmediği bildirildi.
2014 yazında Stuttgart'tan Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 30 resmi maçta görev yaparken 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.