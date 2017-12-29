Yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Liberya'da 26 Aralık'ta devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu düzenlendi. Yapılan seçimlerde oyların 61,5'ini alan George Weah, devlet başkanı oldu.

CADDELERDE KUTLAMALAR YAPILDI

Liberya Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Jerome Korkoya yaptığı açıklamada, Weah'ın oyların yüzde 61,5'ini aldığını, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Joseph Nyumah Boakai'nin ise yüzde 38,5'te kaldığını belirtti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Weah'ı destekleyenler araçlarıyla ve ellerinde taşıdıkları bayraklarla caddelerde kutlama yapıyor.

Seçimin 10 Ekim'deki ilk turunda, 20 adayın arasında muhalefetin adayı Weah ve iktidar partisinin adayı Boakai ikinci tura kalmıştı.

Weah, 2005'teki devlet başkanı seçimine kuruculuğunu üstlendiği Demokratik Değişim Kongresi'yle katılmış ancak kazanamamıştı.