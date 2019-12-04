Georges Ntep, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, sezon başında Kayserispor'un Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncu Ntep, alacakları dolayısıyla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

6 MAÇTA OYNADI

Yönetim kurulunun 25 Kasım'da yaptığı toplantı sonrası kadro dışı bırakılan Ntep, Kayseri'den ayrılarak Almanya'ya gitmişti.

Ntep, sarı-kırmızılı takım ile 5 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmıştı. Kayserispor'da, Beşiktaş maçının ardından Togolu futbolcusu Emmanuel Adebayor da takımdan ayrıldığını açıklamıştı.