Georgina: Bizimkisi ilk görüşte aşk

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Juventus'un yıldızı Ronaldo, Georgina Rodriguez'le mutlu bir birliktelik yaşıyor.

"İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLDUK"

Georgina Rodriguez, Ronaldo'yla aralarındaki aşkı ve yıldız futbolcuyla nasıl tanıştıklarını anlattı.





İtalyan magazin dergisine konuşan Rodriguez, Ronaldo ile bir etkinlikte tanıştıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Cristiano ile ilk buluşmamız Gucci'de oldu. Satış asistanıydım ve beraber çalıştık. Bir kaç gün sonra marka etkinliğinde yeniden buluştuk. Birbirimize ilk bakışta aşık olmuştuk"