Gerardo Martino: Messi bir bebek gibi ağlıyordu

Barcelona'daki futbol tarihine geçen üst düzey başarılarını Arjantin Milli Takımı'na taşıyamayan Lionel Messi için eski antrenöründen sürpriz bir açıklama geldi.

Arjantin'in eski teknik direktörü Gerardo Martino'nun teknik ekibinde yer alan Elvio Paolorosso, Copa America 2016 finalinde Şili'ye kaybettikleri maçın ardından Messi'nin çok üzüldüğünü söyledi.

Paolorosso, "Soyunma odası çok acıklıydı ama en kötüsü daha sonra gerçekleşti. Gece 2 gibi, Messi'yi yalnız başına bir yerde buldum. Annesini kaybetmiş bir bebek gibi ağlıyordu. Ona sarıldım ve biraz rahatlattım" diye konuştu.

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını 128 kez sırtına geçirdi ve 65 kez rakip ağları sarstı.